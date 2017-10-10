Баллистическая ракета была выпущена по Саудовской Аравии из Йемена

Алматы. 10 октября. КазТАГ — Со стороны Йемена по Саудовской Аравии была запущена баллистическая ракета, пишет газета «Известия».

«По данным местных СМИ, боеприпас был направлен в округ Джизан на юго-западе страны», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что военно-политический кризис в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс до сих пор не увенчались успехом.

С одной стороны, в конфликте участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абду Раббу Мансуру Хади.