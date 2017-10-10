АЭС США освобождают от обязанности соблюдать ограничения на вредные выбросы

Алматы. 10 октября. КазТАГ — Администрация президента США Дональда Трампа снимает ограничения, наложенные при президентстве Барака Обамы на американские АЭС в области выброса загрязняющих атмосферу веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

«Прежняя администрация была бессовестна. Она использовала все властные ресурсы и полномочия, чтобы самой определять победителей и проигравших в борьбе за право вырабатывать электроэнергию в нашей стране. И это было неправильно», — сказал глава агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Также С. Прюитт объявил о решении утвердить рекомендации об отмене ключевых положений закона о сокращении загрязняющих атмосферу выбросов, принятом при Б. Обаме.

Между тем в Америке самая большая доля вредных выбросов приходится на АЭС. С. Прюитт считает узурпацией полномочий решение администрации Б. Обамы наделить агентство по охране окружающей среды правом обязывать энергетические предприятия соблюдать ограничения на такие выбросы через систему инспекций.

Ранее генеральные прокуроры 15 американских штатов и столичного округа Колумбия обвинили агентство по охране окружающей среды и его главу в затягивании с выполнением ключевых положений закона о сокращении загрязняющих атмосферу выбросов. Претензии касаются принятого в июне этого года С. Прюиттом решения отложить на один год — до октября 2018 года — срок выполнения одного из ключевых положений указанного закона. Оно состоит в выделении на территории США зон, где воздух загрязнен в наибольшей степени, для последующего принятия мер.

Подход нового президента США в целом отличается от того, которого придерживалась администрация Б. Обамы. Д. Трамп является критиком теории глобального потепления и Парижского соглашения по климату. Американский лидер 1 июня объявил об одностороннем выходе США из этой договоренности. Б. Обама, напротив, поддерживал развитие альтернативных источников энергии, уделял особое внимание инициативам, касающимся борьбы с глобальным потеплением, активно участвовал в подготовке Парижского соглашения.