Алматы. 10 октября. КазТАГ — Нефтяное месторождение обнаружено у берегов Шотландии, сообщает «Коммерсантъ».

«Норвежская компания Statoil объявила об обнаружении нефтяного месторождения у северо-восточных берегов Великобритании у внешнего края самого большого залива Шотландии Мори-Ферт. По предварительным оценкам компании, месторождение содержит не менее 25 млн извлекаемых баррелей нефти, а в общей сложности может содержать до 130 млн баррелей», — говорится в сообщении.

Норвежской компании в этом проекте принадлежат 70%. Два других партнера Statoil — Jersey Oil and Gas и CIECO Exploration and Production — владеют долями 18% и 12% соответственно.

Между тем буквально несколько недель назад были опубликованы результаты проведенного Университетом Эдинбурга исследования показателей добычи на британских офшорных месторождениях нефти и газа. По оценкам ученых, в недрах остались лишь около 10% изначально выявленных запасов нефти и газа, и если эти данные верны, то Великобритании вскоре придется импортировать всю необходимую ей нефть и газ.