Самолет совершил посадку без шасси в аэропорту Уральска; экипаж не пострадал

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Алматы. 10 октября. КазТАГ — Самолет совершил посадку без шасси в аэропорту Уральска; члены экипажа не пострадали, следует из сообщения комитета гражданской авиации МИР РК.

«Комитет гражданской авиации… сообщает, что самолет авиакомпании Air Control, выполнявший облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы а/п (аэропорта – КазТАГ) в Уральске, произвел посадку в 19.56 без шасси», — говорится в сообщении комитета на его странице в соцсети во вторник.

«Пострадавших нет. Экипаж — 3 человека», — уточняется в сообщении.

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