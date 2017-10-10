Министры иностранных дел стран СНГ согласовали документы к предстоящей встрече глав государств в Сочи

Астана. 10 октября. КазТАГ — В Сочи во вторник состоялся Совет министров иностранных дел (СМИД) СНГ, на котором главы внешнеполитических ведомств стран Содружества согласовали документы к предстоящей встрече глав государств, сообщила пресс-служба МИД РК.

«Основной целью заседания было рассмотрение и согласование документов, выносимых на предстоящий 11 октября в Сочи саммит Содружества, в работе которого примет участие глава государства Нурсултан Назарбаев», — говорится в сообщении МИДа.

Так, в ходе заседания министры рассмотрели ряд документов, подготовленных в развитие принятых ранее главами государств решений об адаптации СНГ к современным реалиям.

«Как известно, в 2015 году на встрече глав государств Содружества в Бурабае президент Казахстана выдвинул ряд инициатив, направленных на трансформацию и повышение эффективности объединения. Уже на следующей встрече, прошедшей в Бишкеке в сентября 2016 года, было принято решение совета глав государств СНГ «Об адаптации Содружества Независимых Государств к современным реалиям», в основу которого легли предложения казахстанской стороны. В Сочи главы внешнеполитических ведомств согласовали ряд новых документов в развитие Бурабайских инициатив», — поясняется в информации.

Также на рассмотрение совета глав государств СНГ вносится широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия стран в области безопасности, обороны, противодействия коррупции, исследования и использования космоса в мирных целях, культурно-гуманитарного сотрудничества.

В ходе заседания СМИД министры традиционно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и дальнейшему взаимодействию в формате Содружества.

Кроме того, они утвердили план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации программы поддержки и развития национальных видов спорта и стратегий международного молодежного сотрудничества и развития сотрудничества в области туризма.