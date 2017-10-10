В Калифорнии в природных пожарах погибли 10 человек

Алматы. 10 октября. КазТАГ — Число жертв природных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Согласно информации представителя шерифа Мендосино Грега Ван Паттена, первая смерть от последствий стихийного бедствия произошла в местечке Редвуд. Служба противопожарной безопасности Калифорнии сообщила о гибели еще 2-х человек в местечке Атлас округа Напа. Также управление шерифа округа Сономы известило о смерти 7-х человек. Подробности пока не оглашаются.

Как сообщает CNN, с воскресенья огонь уничтожил более 1,5 тыс. домов и построек, а также вынудил власти провести эвакуацию 20 тыс. человек. Зона распространения бедствия охватывает площадь около 19 тыс. га.

В понедельник губернатор штата Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации в округах Напа, Сонома и Юба.