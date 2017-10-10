По подозрению во взятке задержан глава управления комитета по водным ресурсам МСХ РК

Астана. 10 октября. КазТАГ — По подозрению во взятке задержан глава управления комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства РК М. Мырзатаев, сообщает пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции.

«Департаментом национального бюро по противодействию коррупции г.Астаны пресечена преступная деятельность руководителя управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учета комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства РК М. Мырзатаева», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

«Подозреваемый на системной основе получал взятки от участников государственных закупок за признание победителем и ускоренную оплату по договорам», — уточняет пресс-служба.

По информации службы, при получении очередной взятки на сумму Т4,3 млн М. Мырзатаев изобличен в совершении преступления.

Кроме того, 9 октября М. Мырзатаев, действуя в интересах лоббируемой подрядной организации, передал взятку в сумме Т1 млн главному эксперту комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов РК Е. Медеубекову за отмену результатов тендера. В этот же день М. Мырзатаев и Е. Медеубеков были задержаны и водворены в ИВС ДВД г.Астаны.

Проводится досудебное расследование