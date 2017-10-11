Bank RBK выступил против спекуляций о своем финансовом состоянии

Алматы. 11 октября. КазТАГ — АО «Bank RBK» ведет переговоры с Национальным банком и правительством об условиях повышения своей капитализации.

«АО «Bank RBK», принимая во внимание спекуляции на рынке относительно финансовой устойчивости института, настоящим сообщает, что банком вырабатывается комплекс мер, направленных на укрепление финансового положения банка», — говорится в пресс-релизе Bank RBK.

Как указывается в сообщении банка, этот комплекс мер включает повышение капитализации финансового института, обеспечение дополнительной ликвидности, совершенствование бизнес-модели и работы с проблемными займами.

«Одним из акционеров банка, Владимиром Кимом, инициированы переговоры с другими акционерами, Национальным банком РК и правительством Казахстана для выработки комплекса мероприятий. В том числе в рамках сотрудничества государства и частного бизнеса Владимир Ким обсуждает условия докапитализации банка», — отмечается в сообщении.

Bank RBK – казахстанский универсальный финансовый институт. По состоянию на 1 сентября 2017 года активы банка составили Т1 017,3 млрд, ссудный портфель – Т723 млрд, средства клиентов – Т594,5 млрд, в том числе вклады физических лиц – Т206,7 млрд. Собственный капитал банка на отчетную дату составил Т96,9 млрд, уставный капитал – Т64,4 млрд. Прибыль банка за 8 месяцев 2017 года составила Т2,5 млрд.