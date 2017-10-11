Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам жилищных отношений

Астана. 11 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты мажилиса парламента Казахстана на пленарном заседании палаты в среду одобрили в первом чтении проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищных отношений».

«Основной целью законопроекта является совершенствование механизма обеспечения жилищем военнослужащих Вооруженных сил, органов военной прокуратуры, национальной безопасности и внутренних дел РК», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса.

При этом перечисляется ряд новелл, которые содержатся в данном законопроекте.

«В частности, предлагается перевести военнослужащих, за исключением военнослужащих срочной службы, кадетов и курсантов, с системы выплаты компенсации за наем (аренду) жилья на систему жилищных выплат. Жилищные выплаты будут перечисляться нуждающимся в жилище военнослужащим, независимо от срока воинской службы, в соответствии с правилами определения размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат», — уточняет комитет.

Также предусматривается вернуть право безвозмездной приватизации после 20 лет срока воинской службы военнослужащим, у которых срок воинской службы на 1 января 2013 года составлял от 10 до 15 лет.

«Кроме того, предлагается военнослужащим, обеспеченным служебным жилищем в общежитии или расположенным в закрытых и обособленных военных городках, на пограничных заставах и иных закрытых объектах, жилищные выплаты производить в размере 50% от размера положенных жилищных выплат. И при увольнении с воинской службы военнослужащим, не обеспеченным служебным жилищем в срок до 1 января 2018 года перечислять жилищные выплаты за весь период необеспеченности жильем», — поясняется в заключении.

Наряду с этим проектом закона вносятся поправки, направленные на урегулирование вопроса по защите от нецелевого использования денег, находящихся на сберегательных счетах в виде жилищных строительных сбережений.

Законопроектом вносятся дополнения и изменения в 1 кодекс и 7 законов РК.