К 2,5 годам ограничения свободы приговорили жителя Семея за распространение ролика с рухнувшим домом

Усть-Каменогорск. 11 октября. КазТАГ — К 2,5 годам ограничения свободы приговорили 33-летнего жителя Семея за распространение видеоролика с рухнувшим домом, сообщил корреспондент КазТАГ.

«Сегодня суд №2 Семея огласил приговор в отношении гражданина, обвиняемого по ст.274 ч.3 п.2 УК РК за распространение ложной информации о якобы разрушенном в Семее многоэтажном доме. 33-летнего жителя Семея приговорили к ограничению свободы сроком на 2 года 6 месяцев», — сказали в суде в среду.

По данным следствия, 24 мая 2017 года обвиняемый через группу любителей рыбалки Семея в мессенджере получил видеоролик, на котором было показано обрушение жилого многоэтажного здания. Он разместил его на своем канале в You tube, использовав домашний компьютер. Под видео он написал: «Срочно. ЧП. Эксклюзив. Казахстан, г.Семей. Сегодня днем в 14.23 обрушился подъезд, 24 мая 2017 года». Ролик стали просматривать другие люди и распространять его по соцсетям. Количество просмотров ролика достигло 413 156. Дело было взято на контроль органами прокуратуры Семея.

Уже через 3 дня после этого к мужчине пришли полицейские, изъяли компьютер и мобильный телефон в качестве вещественных доказательств. Как отметили в суде, к этому времени видеоролик уже успел «наделать много шума».

Отметим, что в законную силу решение суда еще не вступило, однако стало известно, что апелляцию мужчина подавать не будет. Сам он инвалид второй группы, не работает, женат, имеет 5-летнего сына.