К 2023 году в сельхозоборот РК будет возвращено 85% земель Семипалатинского полигона

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Астана. 11 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. К 2023 году в сельхозоборот будет возвращено 85% земель Семипалатинского полигона, сообщил генеральный директор Национального ядерного центра РК Ерлан Батырбеков.

«К 2023 году планируем полностью решить проблему Семипалатинского полигона. То есть мы вернем более 85% всех земель Семипалатинского полигона в сельскохозяйственный оборот», — сказал Е. Батырбеков в кулуарах 18-го совещания форума ядерной кооперации в Азии на уровне министров в среду.

В то же время он отметил, что останется 10-15% земель, которые должны оставаться земельным запасом.

«Национальный ядерный центр имеет большой опыт по ликвидации радиационных аварий, а также по реамедиации земель, загрязненных радиацией. Это опыт, который у нас есть на Семипалатинском полигоне. На сегодня нами изучено порядка 50% всех земель, создана программа по их реамидиации», — уточнил гендиректор Наццентра.

Вместе с тем, Е. Батырбеков добавил, что специалисты уже научились использовать зараженные радиацией земли.

«Мы создали полигон промышленных отходов на площадке «Балапан» для «Казцинка». Эта площадка использовалась для подземных ядерных взрывов. То есть, это земли, которые вообще не предполагалось использовать. Сегодня они приносят реальную пользу государству, поскольку нами вывезены на площадку «Балапан» Семипалатинского полигона мышьякосодержащие отходы из Усть-Каменогорска. То есть, это те знания, которые сегодня работают и реально приносят пользу государству», — заключил он.

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