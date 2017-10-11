Названа причина аварийной посадки самолета без шасси в Уральске

Алматы. 11 октября. КазТАГ – По словам директора уральского аэропорта Хайретдина Раскалиева, вынужденную посадку самолет совершил из-за попадания птицы в лобовое стекло, сообщает портал «Мой город».

Также стало известно, что за штурвалом самолета находился пилот инструктор с 40-летним стажем.

«Там были опытные пилоты. По 16 тысяч полетных часов. Командир самолета, пилот-инструктор и оператор – он в салоне сидит. Выполняли работы по облету сигнального оборудования аэропорта в Уральске. Стаж по 40 лет. Командир Александр Бунеев, пилот-инструктор Анатолий Киселев», — приводятся слова главы авиакомпании Air Control Халиля Сейфулина в сообщении, опубликованном на портале.

Он также отметил, что самолет находился в г. Уральск по программе аэронавигации — облет сигнальных и агротехнических средств аэропорта.

Между тем сообщается, что из-за экстренной посадки самолета в аэропорту Уральска были задержаны два рейса: Уральск-Актау с 19.45 рейс перенесен на 00.40 и Алматы — Уральск с 19.30 перенесен на 21.20 этого же дня.

Напомним, 10 октября комитет гражданской авиации МИР РК сообщил, что в 19.56 самолет авиакомпании Air Control, выполнявший облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта в Уральске, произвел посадку без шасси.

«Пострадавших нет. Экипаж — 3 человека», — уточнили в комитете.