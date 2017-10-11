В США за 20 лет зарегистрирована самая крупная вспышка гепатита А

Алматы. 11 октября. КазТАГ –Зарегистрирована вспышка гепатита А в штатах Калифорния, Мичиган, Колорадо США, сообщает Роспотребнадзор.

«Согласно официальным сообщениям министерства здравоохранения штата Калифорния от 9 октября т.г., в городах Сан Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелесе с ноября 2016 г. зарегистрировано более 560 случаев гепатита А (из них 17 со смертельным исходом)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в среду.

Также министерство здравоохранения штата Мичиган сообщило 9 октября об алиментарных причинах заболевания гепатитом А, однако основные цифры связываются с лицами, употребляющими наркотики, бездомными или заключенными тюрем. С конца августа в штате Мичиган зарегистрировано 376 случаев заболевания.

В свою очередь 16 сентября министерство здравоохранения штата Колорадо также сообщило о 120 новых документально подтвержденных случаях (4 — со смертельным исходом) заражения гепатитом А мужчин, которые употребляли наркотические вещества в инъекциях и имели сексуальные контакты с другими мужчинами.

Специалисты санитарно-эпидемиологического контроля США признают, что текущая вспышка гепатита А самая крупная за 20 лет.

Власти штатов проводят массовые вакцинации бездомного населения, которое представляет наибольшую угрозу, так как незарегистрированные лица могут переезжать в неизвестном направлении по всей стране.

По заявлению представителя отдела вирусных гепатитов центра по контролю за заболеваниями США (СDC), сделанном в начале октября на национальной конференции по инфекционным заболеваниям, в США нет стандартов, согласно которым следует действовать при вспышке гепатита А, поскольку каждая вспышка имеет свои особенности и официальные власти для выбора средств профилактики и борьбы должны учитывать не только тип заболевания, но специфику поражаемого контингента, пути распространения и иные факторы. Представитель CDC заявил, что законы штатов отличаются и от них зависят методы борьбы и степень оповещения населения о вспышке.