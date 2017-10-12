Алматы. 12 октября. КазТАГ — Через территорию Казахстана будут организованы поставки нефти в Узбекистан, сообщают российские СМИ.

Как отмечается, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

«По просьбе Узбекистана мы должны через Казахстан провести нефть в сторону Узбекистана для их нефтеперерабатывающего завода. Для этого надо провести работу, и мы готовы такую поддержку нашим друзьям оказать», — сказал журналистам Н.Назарбаев.

Кроме того, президент Казахстана отметил, что в ходе переговоров был обсужден вопрос дальнейшего использования транзитно-транспортного потенциала Казахстана в связи с развитием евразийского коридора.

Напомним, ранее сообщалось о договоренностях РК и Узбекистана и планах к 2021 году закончить строительство нефтепровода Шымкент-Джизак.

«Стороны поддерживают осуществление поставок нефти российского происхождения в Республику Узбекистан по территории Республики Казахстан до нефтеналивного пункта (ННП) «Шагыр» и далее железнодорожным транспортом в направлении Республики Узбекистан в объеме до 1 млн тонн в год», — указывалось в постановлении правительства РК от 15 сентября 2017 года №567.

«Стороны поддерживают необходимость развития нефтетранспортной инфраструктуры для обеспечения поставок нефти российского и казахстанского происхождения в Республику Узбекистан через территорию РК в объеме до 5 млн тонн в год, в том числе строительство магистрального нефтепровода Шымкент-Джизак», — говорится в документе.

Также в постановлении уточняется, что стороны договорились о возможных сроках и объемах транспортировки нефти в Узбекистан через территорию Казахстана: до 0,2 млн тонн в 2017 году; до 1 млн тонн ежегодно в 2018-2020 годах; до 5 млн тонн с 2021 года.

«Узбекская сторона выражает заинтересованность в поставках нефти казахстанского происхождения в объеме до 2 млн тонн в год для обеспечения Джизакского НПЗ. Казахстанская сторона в рамках национального законодательства окажет содействие в поставках нефти казахстанского происхождения в объеме до 2 млн тонн в год при наличии экономической целесообразности для хозяйствующих субъектов РК», — сообщается в документе.