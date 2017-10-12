США выйдут из ЮНЕСКО с декабря 2018 г.

Астана. 12 октября. КазТАГ — США выйдут из ЮНЕСКО с декабря 2018 года, пишет Reuters.

«США выходят из состава ЮНЕСКО, учреждения ООН по вопросам науки и культуры, сообщил в четверг госдепартамент США. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

«Это решение далось нелегко, и оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО», — указано в заявлении госдепартамента.

Как отмечается, США хотят продолжать взаимодействовать с ЮНЕСКО в качестве государства-наблюдателя, не имеющего членства, чтобы «вносить свой вклад и делиться мнениями, взглядами и экспертными знаниями США».

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова заявила, что сожалеет о решении американских властей.

«Я хочу выразить глубокое сожаление по поводу решения США выйти из ЮНЕСКО», — сказала И. Бокова.

По ее мнению, выход США из организации — это «утрата для всей семьи ООН».

В 2011 году Вашингтон объявил о прекращении финансирования ЮНЕСКО в знак протеста против принятия в состав организации Палестины.