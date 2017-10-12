Глава «КазСтройСтекла» Токмади приговорен к 3 годам лишения свободы

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Алматы. 12 октября. КазТАГ – Глава «КазСтройСтекла» Муратхан Токмади приговорен к 3 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Алматинского городского суда.

«Приговором Алмалинского районного суда города Алматы от 10 октября 2017 года М.Токмади осужден по статье 194 часть 3 пункт 2 (вымогательство), статье 287 часть 4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РК к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной инспекции средней безопасности», — говорится в сообщении в четверг.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, М. Токмади заключил сделку с прокурором о признании вины, согласно которой добровольно изъявил желание  на заключение, не оспаривая обвинение.

Напомним, межведомственной следственно-оперативной группой проводилось досудебное расследование в отношении М.Токмади, которому вменяются вымогательство, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 194 и 287 УК РК).

М. Токмади был задержан 12 июня по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 ч.3 п.2 (вымогательство, с целью получения имущества в крупном размере) УК РК. 15 июня Алмалинский районный суд Алматы санкционировал его арест. Как сообщала генеральная прокуратура РК, при обыске у подозреваемого были изъяты финансовые документы, оружие, боеприпасы, подложные документы и другие вещественные доказательства.

Согласно материалам дела, М.Токмади подозревается в том, что в 2005 году, «вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, путем угроз применения насилия в отношении соучредителя ТОО «Семрюжком» и «КазСтройСтекло» путем вымогательства завладел долей уставного фонда в указанных предприятиях».

Материальный ущерб оценивается в размере Т185,1 млн.

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