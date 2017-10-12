После взрыва на комбинате в Темиртау 2 металлурга находятся в крайне тяжелом состоянии, трое получили до 10% ожогов тела

Караганда. 12 октября. КазТАГ – После взрыва в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау» два металлурга находятся в тяжелом состоянии, а трое других получили ожоги от 5 до 10%, передает корреспондент агентства.

«Состояние двоих металлургов, которые поступили в центральную больницу г. Темиртау, оценивается как крайне тяжелое. Состояние третьего поступившего оценивается как среднее. У троих пострадавших работников компании АО «АрселорМиттал Темиртау», поступивших в центр травматологии и ортопедии им. Макажанова, от 5,7 до 10% ожогов тела», — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Как сообщалось ранее, 12 октября во время проведения работ на газопроводе №1 произошло кратковременное воспламенение газа, в результате которого пострадали 6 человек: 4 работника газового цеха, 1 работник коксового цеха и 1 работник газоспасательной службы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в распространенном сообщении компании в четверг.

По данному факту ведется расследование.