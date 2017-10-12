Алматы. 12 октября. КазТАГ — Акционеры Qazaq Banki прекратили процедуры слияния с Bank RBK, сообщила пресс-служба Qazaq Banki.

«АО «Qazaq Banki» сообщает о прекращении процесса по объединению с АО «Bank RBK». Решение об отмене слияния обусловлено намерением руководителей структур продолжить развитие в качестве самостоятельных финансовых институтов», — говорится в распространенном сообщении.

Как поясняется, этот шаг «продиктован прежде всего интересами клиентов и партнеров банка». «После длительных консультаций и переговоров, оценив перспективы дальнейшего развития, принято решение, что в нынешней ситуации целесообразнее и рациональнее будет продолжать предоставлять свои услуги в качестве самостоятельного финансового института», — уточняется в сообщении.

Как сообщалось, 31 мая 2017 года руководством АО «Qazaq Banki» и АО «Bank RBK» было объявлено о намерении объединения и подписан меморандум о взаимопонимании. Однако технической реализации сделки по слиянию не состоялось.

Банк продолжает функционировать как самостоятельный независимый финансовый институт и выполняет все обязательства перед клиентами. Также банком соблюдаются требования регулятора по пруденциальным нормативам при поддержке со стороны акционеров, которые в 2017 году дважды докапитализировали банк на общую сумму Т5,4 млрд, указали в Qazaq Banki.

По состоянию на 1 октября 2017 года активы банка составили Т451 млрд, в том числе кредитный портфель достиг Т348 млрд. Обязательства составили Т405 млрд, собственный капитал банка — Т46 млрд тенге, в том числе уставный капитал — Т39 млрд. Финансовый результат за 10 мес. 2017 года сложился в сумме Т1462 млн.