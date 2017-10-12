В Ираке при взрыве погибли 11 человек

Алматы. 12 октября. КазТАГ — В результате взрыва в кафе иракского города Хит погибли 11 мирных жителей, ранения получили 15 человек, сообщает газета «Коммерсантъ».

Власти заявили, что взрыв устроил террорист-смертник. Отмечается, что в Ираке продолжается борьба с боевиками «Исламского государства», а Хит расположен в 160 км от места боевых действий.

Между тем 5 октября иракская армия вытеснила ИГ из центральной части района Эль-Хувейджа. При этом наступление на город, который с 2014 года находился под контролем ИГ, началось 21 сентября.