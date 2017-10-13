Численность населения Казахстана на 1 сентября достигла 18 млн 74,1 тыс. человек

Астана. 13 октября. КазТАГ — Байтас Курманов . Численность населения Казахстана выросла с начала года на 0,87% и на 1 сентября составила 18 млн 74,1 тыс. человек, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики РК.

Как отмечается в опубликованных статданных, в январе-августе естественный прирост населения РК составил 169,4 тыс. человек. При этом миграционное сальдо сложилось отрицательным, то есть Казахстан покинуло на 13,6 тыс. человек больше, чем въехало в страну.

Численность населения Астаны достигла 1 млн 14 тыс. человек – прирост с начала года составил 4,25%. Численность населения Алматы достигла на 1 сентября 1 млн 782,8 тыс. человек – прирост с начала года составил 1,8%.

Численность населения Мангистауской области увеличилась с начала года на 1,6% — до 653 тыс. человек, Атырауской – на 1,4%, до 616,1 тыс. человек, Алматинской – на 1,3%, до 2 млн 8,5 тыс. человек, Южно-Казахстанской – на 1,1%, до 2 млн 909,5 тыс. человек, Актюбинской – на 0,9%, до 853,5 тыс. человек.

При этом в ряде регионов численность населения в январе-августе снизилась. Так, в Северо-Казахстанской области этот показатель снизился на 0,6% — до 560 тыс. человек, Костанайской – на 0,33%, до 876,2 тыс. человек, Восточно-Казахстанской – на 0,32%, до 1 млн 385,1 тыс. человек, Павлодарской – на 0,21%, до 755,4 тыс. человек, Карагандинской – на 0,14%, до 1 млн 380,8 тыс. человек.