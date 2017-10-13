Последствия выговора Бозумбаеву разъяснили в госагентстве

Астана. 13 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Заместитель председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев разъяснил причины и последствия выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву.

«Это дисциплинарная мера наказания. Это выговор за необеспечение того участка в связи с произошедшей ситуацией в стране. Если повторно где-то еще могут наказать, то впоследствии могут ставить вопрос о соответствии занимаемой должности», — сказал А. Шпекбаев в пятницу после слушаний о стратегии противодействия коррупции.

«Есть понятие о неполном служебном соответствии после выговора, а после этого ставится вопрос о соответствии занимаемой должности. По закону предусмотрено понижение, освобождение», — предупредил он.

Как сообщалось, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил выговор К. Бозумбаеву за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Представление на имя президента РК о вынесении выговора министру энергетики внес премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Эта мера последовала из-за сложившейся в Казахстане ситуации с дефицитом бензина.

В свою очередь К. Бозумбаев извинился перед казахстанцами из-за проблем с ГСМ.