Казахстан окажет Кыргызстану гуманитарную помощь

Алматы. 13 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана приняло постановление об оказании официальной гуманитарной помощи Кыргызстану, следует из текста соответствующего постановления от 9 октября 2017 года №632.

«В связи с природно-климатическими условиями, сложившимися в Кыргызской Республике, правительство Республики Казахстан постановляет разбронировать материальные ценности из государственного материального резерва для оказания официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в документе, опубликованном в пятницу.

Исходя из постановления, министерству иностранных дел РК поручено определить получателя официальной гуманитарной помощи и обеспечить координацию мер по ее оказанию. Кроме того, министерству по инвестициям и развитию РК наказано обеспечить своевременную подачу подвижного состава для транспортировки и доставки гуманитарного груза до пункта назначения в Кыргызстане.

Согласно приложению к документу, в список гуманитарной помощи вошли деревянные стройматериалы и металлопрокат.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.