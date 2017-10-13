В Казахстане запущена карта показателей социального страхования

Астана. 13 октября. КазТАГ — Министерством труда и социальной защиты населения РК запущена карта показателей социального страхования, сообщает пресс-служба министерства.

«Цель создания карты показателей социального страхования – информирование общественности об основных показателях системы обязательного социального страхования, повышение осведомленности граждан о правах и возможностях по дополнительной социальной поддержке работающего населения», — приводит пресс-служба речь президента государственного фонда социального страхования (АО «ГФСС») Сауле Дюсеновой в сообщении, опубликованном на сайте министерства в пятницу.

При этом отмечается, что с новшеством в системе обязательного социального страхования и функционирования предприятия можно ознакомиться на сайте АО «ГФСС». В карте представлены сведения социального страхования и сумма социальных отчислений, в том числе количество получателей, средний размер и общая сумма выплаты.

По информации разработчиков, этот информационный сервис необходим как государственным органам и работодателям, так и гражданам. На сегодня карта позволяет ознакомиться с основными данными о системе обязательного социального страхования по каждому районному центру.

Работы по наполнению карты продолжатся в дальнейшем, поэтому она будет дополнена рядом актуальных показателей.