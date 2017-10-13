«Казгеология» начала поиск полиметаллов и меднопорфировых руд в Костанайской области

Алматы. 13 октября. КазТАГ – АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» выполнена аэрогеофизическая съемка в Костанайской области с целью поиска полиметаллов и меднопорфировых руд, сообщает пресс-служба компании.

«АО «Казгеология» в октябре выполнена аэрогеофизическая съемка с использованием уникальной технологии ZTEM, с глубинностью исследований до 2,5 км. В частности, на участке Бенкалинский в Костанайской области выполнена аэромагнитная и аэроэлектромагнитная вертолетная съемка с использованием технологии ZTEM», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в пятницу.

Как отмечается, целью аэрогеофизических исследований на указанном участке является «локализация точечных и площадных объектов, перспективных на обнаружение минерализации полиметаллического и меднопорфирового типов».

На современном этапе аэрогеофизические исследования являются высокоэффективным и, относительно наземных, дешевым способом исследования больших территорий с целью их геологического изучения и поисков месторождений полезных ископаемых в короткие сроки.

АО «Казгеология» — казахстанская национальная геологоразведочная компания, реализующая государственные инициативы по разведке приоритетных видов полезных ископаемых