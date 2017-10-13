Астана. 13 октября. КазТАГ — В Астане в предстоящем году откроется посольство Хорватии, сообщает пресс-служба МИД РК.

«В канун 25-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Хорватией 11-12 октября в Загребе состоялись политические консультации. Министры иностранных дел двух стран Роман Василенко и Вице Скрачич условились активно содействовать развитию межпарламентских, межведомственных и межрегиональных связей, деловых и культурно-гуманитарных контактов. В данном контексте важным шагом призвано стать открытие посольства Хорватии в Астане в предстоящем году», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Как отмечается, стороны также достигли договоренности о расширении договорно-правовой базы и подписании двусторонних соглашений в сферах воздушного сообщения, сельского хозяйства, энергетики, туризма, образования и культуры.

«По итогам консультаций заместители министров подписали план сотрудничества МИДов РК и Хорватии на 2018-2020 годы, обменялись подписанным текстом конвенции об избежании двойного налогообложения», — уточняет пресс-служба.