После благоустройства территории в Алматы перекрыт доступ к крупному бизнес-центру, заявляют предприниматели

Алматы. 13 октября. КазТАГ — Благоустройство территории в Алматы обернулось недоступностью бизнес-центра, заявляют в ассоциации предприятий легкой промышленности РК.

«Республиканский центр моды «Макпал», расположенный по адресу: Валиханова, 12, (после благоустройства прилегающей территории — КазТАГ) стал недоступным, так как не предусмотрены места въезда/выезда и остановки какого-либо транспорта, в том числе и специального (пожарные, скорые), а также заблокирован доступ для инвалидов. Предприятия, находящиеся в данном здании, вынуждены закрывать свои производства и несут финансовые потери», — говорится в распространенном в пятницу заявлении, подписанном директором центра Базилей Какеновой, президентом ассоциации предприятий легкой промышленности РК Любовью Худовой и рядом предпринимателей.

По словам заявителей, неоднократные обращения в акимат Медеуского района Алматы с просьбой о решении вопроса касательно подъезда к зданию и парковочных мест, а также в городскую палату предпринимателей не дали положительных результатов.

«Также не изменили ситуацию и личные встречи с заместителем акима, занимающимся вопросами благоустройства, Рустемом Мухаметжановым, и начальником ДЧС города Алматы в сентябре текущего года. На вопрос о том, каким образом в случае чрезвычайной ситуации, согласно СНИП, будет предоставляться необходимая помощь без возможности подъезда к зданию, на сегодняшний день не получено никакого ответа. Кроме письменных обращений пострадавшие трижды были на приеме у акима района – результата нет», — подчеркивается в заявлении.

«Считаем, что органы местного самоуправления не задумываются ни об удобстве граждан, ни об их безопасности, не говоря уже о развитии предпринимателей. Предпринимателей лишили нормального функционирования производства. Работники организации были отправлены в отпуск без содержания. Из-за проводимых акиматом облагораживающих мероприятий ущемлены права не только предпринимателей, но и права клиентов и права инвалидов», — утверждают авторы документа.