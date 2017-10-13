Противостояние чайлдфри и «бездумных самок» теперь и в Казахстане 13.10.2017 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 130 0 Блогер Альбина Ахметова о том, что граждане, сознательно не желающие иметь детей – одна из самых полезных частей общества comments powered by HyperComments Похожие материалы: Чемпионат мира «Алтын Бала» среди детей по смешанным единоборствам Nomad MMA прошел в Казахстане В Казахстане хотят увеличить использование авиатоплива Jet A-1 В Казахстане зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5 «Национальная элита – ненужная роскошь?». «Министерство образования и науки начинает охоту на ведьм». «Высшее образование в Казахстане — это бессмысленная потеря времени и денег». «В Казахстане может появиться криптотенге» «Идея отменить ЕНТ для будущих студентов-платников стала на шаг ближе к воплощению в жизнь». «Казахстанцы все чаще отказываются от вакцинации». «В чём причина разводов в Казахстане?». «Чего добиваются лидеры ЛГБТ-движения в Казахстане?»