Противостояние чайлдфри и «бездумных самок» теперь и в Казахстане

Общество 130 0
Блогер Альбина Ахметова о том, что граждане, сознательно не желающие иметь детей – одна из самых полезных частей общества

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