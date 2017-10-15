По предварительным данным, на выборах президента Кыргызстана лидируют Жээнбеков и Бабанов – глава ЦИК КР

Алматы. 15 октября. КазТАГ – По предварительным данным, по результатам подсчета голосов, на выборах президента КР лидируют Сооронбай Жээнбеков и Омурбек Бабанов, сообщает КирТАГ.

«По предварительным итогам голосования, поступающих в центральный сервер, лидирует кандидат в президенты С. Жээнбеков. За него по результатам первого часа подсчета голосов проголосовали 809330 избирателей, на втором месте О. Бабанов – 503901 голос», — сообщила в воскресенье председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на итоговом брифинге в ЦИК КР.

В первой пятерке также – Темир Сариев, Адахан Мадумаров, Таалатбек Масадыков

По предварительным данным, всего проголосовали 1 млн 400 тыс. 800 граждан.

Между тем подсчет голосов начался в 20.00. Данные меняются каждую минуту.

Сегодня в Кыргызстане состоялись выборы президента страны.