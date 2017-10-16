Народные новости. 16 октября 2017 г.

Жизнь 105 2
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях

Уважаемые читатели. Редакция предлагает новый формат новостей.

Теперь “Народные новости” мы предлагаем создавать вам. Пишите их сами здесь, в комментариях. Мы не будем их редактировать. Конечно, модерация останется – мы удалим те сообщения, которые могут вызвать судебные преследования, а также те, которые новостями не являются.

Каждый день мы будем выкладывать этот текст, а вы – публикуйте свои новости в комментариях.

Вы также можете использовать фото- и видеоматериалы. Фотографии вы можете подгружать непосредственно в комменатриях. А для размещения видео есть специальные сайты, например, www.youtube.com. После размещения, Вы можете поставить в комментариях ссылку на свое видео.

И еще раз — здесь должны быть только новости и реакция на них. Все остальные комментарии будут удаляться, причем это будет — “удаление без следа”.

 

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Народные новости. 4 октября 2017 г.
  2. Народные новости. 10 октября 2017 г.
  3. Народные новости. 11 октября 2017 г.
  4. Народные новости. 12 октября 2017 г.
  5. Народные новости. 13 октября 2017 г.

Новости партнеров

Загрузка...