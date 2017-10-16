В ВС РК начался перевод вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации

Астана. 16 октября. КазТАГ – В Вооруженных силах Казахстана начался перевод вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации, сообщает пресс-служба минобороны РК.

«В Вооруженных силах РК проводятся организационные работы по переводу вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации. В установленные сроки предстоит качественно обслужить военную и специальную технику, проверить состояние вооружения и устранить выявленные неполадки», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Отмечается, что сложность этой работы отчасти заключается в подготовке вооружения и боевых машин к эксплуатации в суровых климатических условиях в сжатые сроки без снижения уровня боевой готовности и прекращения проведения занятий по боевой подготовке.

«Основная нагрузка в этом процессе ложится на плечи экипажей (водителей и механиков-водителей) и расчетов, командиров всех степеней, их заместителей по материально-техническому обеспечению (МТО). В строго отведенное время военнослужащим необходимо заменить низко-охлаждающие жидкости (НОЖ), фильтрующие элементы и изношенные резинотехнические изделия, сменить масла и смазки, отрегулировать узлы и механизмы, подремонтировать. Не менее важно навести должный порядок на территории каждого парка боевых машин, провести текущий ремонт хранилищ, парковых помещений, обслужить производственное оборудование», — перечисляет пресс-служба.

Между тем в соединениях и частях со всеми категориями военнослужащих проведены показные занятия по организации сезонных работ в парках боевых машин, а также по соблюдению мер безопасности при работе на технике. При этом, подробно изучались технология и последовательность выполнения операций по подготовке и обслуживанию, особенности и порядок использования техники и вооружения в холодное время года. Все воинские части и подразделения заранее обеспечены необходимыми запасными частями, инструментом и всеми видами ГСМ.

«При проведении сезонных работ особое внимание будет обращено на техническое состояние боевой и специальной техники, а также автомобилей, предназначенных для перевозки личного состава и опасных грузов», — добавляет пресс-служба.