Президент Франции принял приглашение Назарбаева посетить с визитом Казахстан

Алматы. 19 декабря. КазТАГ — Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение главы Казахстана Нурсултана Назарбаева посетить с визитом Астану, сообщила пресс-служба посольства РК во Франции.

«18 декабря 2017 года в Елисейском дворце посол Республики Казахстан Жан Галиев вручил верительные грамоты президенту Французской Республики Э.Макрону. В ходе беседы глава дипмиссии подтвердил французскому лидеру приглашение президента Казахстана Н.Назарбаева посетить Астану с визитом, которое было с благодарностью принято», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

«Президент Э.Макрон высоко оценил растущую роль Казахстана в решении актуальных мировых и региональных проблем. Он особо подчеркнул важность площадки в Астане для проведения межсирийских переговоров», — указано в сообщении.

Глава Франции отметил, что 2018 год будет проходить под эгидой 10-летней годовщины подписания договора о стратегическом партнерстве и также выступил за его интенсификацию как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

«В заключение беседы Э.Макрон передал теплые приветствия президенту Н.Назарбаеву, выразив надежду на скорую встречу с лидером Казахстана», — заключается в сообщении.