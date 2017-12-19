Алматы. 19 декабря. КазТАГ – В Бишкеке наложен арест на имущество телеканала НТС, сообщили КирТАГ журналисты телеканала по телефону.

«По имеющейся информации, в редакцию телеканала вечером во вторник пришли сотрудники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. Они предъявили постановление о закрытии телеканала и наложении ареста на имущество НТС. На момент прибытия группы ГСБЭП, в здании телеканала находилось более 20 сотрудников НТС», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

На видео, опубликованном с места событий радио «Азаттык», судебный пристав зачитывает постановление: «До рассмотрения дела и вынесения решения судом наложить арест и запретить ответчикам распоряжаться движимым имуществом, телекоммуникационным оборудованием по передаче данных и телерадиовещанием», — зачитал он текст документа.

Напомним, телеканал НТС принадлежит депутату жогорку кенеша лидеру партии «Республика» Омурбеку Бабанову.

О. Бабанов баллотировался на пост президента Кыргызстана на прошедших выборах и занял второе место по числу набранных голосов. 4 ноября в отношении О.Бабанова генеральная прокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.297 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя) и ч.1 ст.299 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды) Уголовного кодекса КР.

Поводом послужило выступление О.Бабанова в ходе предвыборной агитации 28 сентября. По мнению надзорного органа, публичные высказывания О.Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти. Уголовное дело для организации дальнейшего расследования направлено в ГКНБ КР.

После объявления результатов выборов О. Бабанов выехал из страны и позже уведомил партию о том, что слагает с себя полномочия лидера партии.