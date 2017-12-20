Премьер поручил усилить наказание за разглашение персональных данных казахстанцев

Астана. 20 декабря. КазТАГ — Арсен Аскаров. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил усилить ответственность сотрудников корпорации «Правительство для граждан» за разглашение персональных данных.

«Самый такой (важный – КазТАГ) вопрос — это защита персональных данных граждан. То, что случилось месяц назад в госкорпорации, здесь необходимо, Даурен Аскербекович (министр информации и коммуникаций Д. Абаев — КазТАГ), усилить ответственность должностных лиц и сотрудников госкорпорации», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства в среду.

Как сообщалось, алматинка написала на своей странице в соцсети, что обнаружила в личном кабинете Egov незаконную выдачу справки о наличии недвижимого имущества и адресной справки. В самой госкорпорации «Правительство для граждан» признали факт незаконной передачи личных данных клиентки третьим лицам.