В Казахстане в 5 раз увеличат квоты на переселение граждан с юга на север в 2018 г.

Новости 50 0

Астана. 20 декабря. КазТАГ — Арсен Аскаров. В Казахстане в 5 раз планируют увеличить квоты на переселение граждан с юга на север страны в 2018 году, сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

Как стало известно, в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в северные регионы из южных областей уже добровольно переселилась 381 семья, или 1479 человек.

«На следующий год планируется увеличение региональной квоты переселения в 5 раз — до 1700 семей, или около 7 тыс. человек», — сказала Т.Дуйсенова в среду.

Министр также отметила необходимость принятия мер по стимулированию добровольного переселения граждан.

«В этих целях работодателям, готовым принять на постоянную работу переселенцев с решением всех вопросов их обустройства, будут предоставлены субсидии в размере 450 МРП. С этой же целью предлагается предоставлять гранты в размере до 100 МРП для реализации новых бизнес-идей. В этом случае переселенцы получают гранты в регионах прибытия», — отметила Т. Дуйсенова.

Конец 17-го: фантазии-2025 обостряются Конец 17-го: фантазии-2025 обостряются
17410

1 МРП = Т2269.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Усовершенствованная система квотирования и торговли квотами на выбросы вводится в РК с 2018 г.
  2. Перечень маркируемых товаров в Казахстане планируется расширить в 2018 г.
  3. Стандартизацию вооружений обсудят представители ОДКБ на совещании в Казахстане в 2018 г.
  4. Россия рассчитывает, что статус Каспия будет определен на пятом саммите в Казахстане в 2018 г.
  5. Для подготовки кадров за рубежом в Казахстане на 2018 г. предусмотрено 555 стипендий «Болашак»

Новости партнеров

Загрузка...