Тарифы на электричество повысит с 1 января 2018 г. монополист в СКО

Алматы. 20 декабря. КазТАГ – Тарифы на электричество повысит с 1 января 2018 г. монополист в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК.

«Департамент КРЕМЗКиПП, рассмотрев уведомление ТОО «Солтустик Энерго Орталык» о предстоящем с 1 января 2018 года повышении предельной цены на услуги по розничной реализации электрической энергии, внес мотивированное заключение по снижению проектируемой цены до уровня предельной цены. (…) Рост цены на услуги по розничной реализации электрической энергии по группам потребителей с 1 января 2018 года составил 3,8%», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что проектируемая цена снижена с Т18,384 до Т17,984 тенге за кВтч без учета НДС.

«Дифференцированные цены по группам потребители снижены с Т14,09 до Т13,75 за кВтч без НДС для группы потребителей «население», с Т21,43 до Т20,93 за кВтч без НДС для группы потребителей «юридические лица», — уточнили в КРЕМЗКиПП.