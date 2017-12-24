Назарбаев поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Алматы. 24 декабря. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с его днем рождения, сообщает Trend.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Уверен, что ваш жизненный опыт и профессионализм и впредь будут служить стабильному развитию и благосостоянию Азербайджана», — говорится в письме главы государства в воскресенье.

Также Н. Назарбаев отметил, что надеется на развитие традиционно дружественных отношений между Казахстаном и Азербайджаном на основе стратегического партнерства.

«Уважаемый И. Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Азербайджана – мира и прогресса», — заключается в поздравлении.