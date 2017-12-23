Астана. 23 декабря. КазТАГ — В Китае открылся визовый центр Казахстана, сообщает пресс-служба АО «НК «Kazakh Tourism».

«20 декабря в Пекине проведен казахстанско-китайский форум с участием вице-министра культуры и спорта РК Ерлана Кожагапанова, председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Рашида Кузембаева и руководителей ведущих государственных и общественных организаций туристской отрасли в Китае. Отмечается, что казахстанская делегация участвовала в церемонии открытия визового центра Казахстана в Китае», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Отмечается, что во время встречи также были обсуждены возможности совместного сотрудничества в реализации проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры в Казахстане, в частности, строительства тематического парка развлечений.

«По итогам форума были подписаны меморандумы о сотрудничестве», — указывает пресс-служба.

Так, подписан трехсторонний меморандум с ассоциацией содействия промышленности «Один пояс, один путь» технопарка Чжонгуаньцунь и с казахстанско-китайской ассоциацией содействия торговле, предполагающий сотрудничество в области привлечения инвестиций в якорные проекты туристской сферы, которые в будущем станут центром притяжения туристов.

Технологический и научный центр Чжонгуаньцунь называют «Китайской Кремниевой долиной». Это парк инновационных компаний промышленного кластера с участием отраслей цифровых технологий, биомедицины, энергетики и охраны окружающей среды, инновационных материалов, передовых производств, аэрокосмической промышленности и пр.

Меморандум, подписанный с международной туристской компанией Global business, предполагает обмен опытом в области развития делового туризма и привлечение ведущих международных MICE-компаний, а также поддержку и проведение совместных мероприятий.

Также подписан меморандум с консалтинговой компанией Bravolinks, представляющей китайскую молодежную туристическую службу (CYTS). Основными задачами сотрудничества являются популяризация и продвижение туристического потенциала Казахстана на китайском туристическом рынке и обмен опытом в области продвижения страны, как туристской дестинации.

Кроме того, в ходе поездки в Шанхай в рамках обмена опытом и трансферта технологий в сфере туризма была проведена встреча Е. Кожагапанова и Р. Кузембаева с председателем правления компании Shanghai Shendi Group Фан Ксипингом.

Компания Shanghai Shendi Group реализовала проект строительства парка развлечений Shanghai Disney Resort и является управляющей компанией парка в настоящее время. Shanghai Disney Resort — самый молодой и инновационный из 6-ти парков группы Disneyland.

В ходе форума участники отметили, что одним из значимых событий в области отношений КНР и Казахстана стал проведенный в 2017 году «Год туризма Китая в Казахстане», который дал импульс для развития стратегического партнерства в области туризма. В своих выступлениях спикеры отметили, что Казахстан вызывает большой интерес у китайских туристов как близкий сосед Китая, имеющий единое культурное наследие, а также выразили готовность к сотрудничеству, учитывая инвестиционный потенциал Казахстана в области туризма.