Астана. 25 декабря. КазТАГ – Подозреваемый в «минировании» Верховного суда, вокзала «Нұрлы жол» и Назарбаев Университета задержан в Астане, сообщает пресс-служба ДВД столицы.

«Благодаря оперативно принятым мерам полицейскими был установлен и задержан 25-летний мужчина. Проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — говорится в сообщении в понедельник.

Информация о взрывных устройствах сразу на 3 столичных объектах поступила в районе полудня.

«В 12.16 от незвестного лица поступил звонок о том, что на железнодорожном вокзале «Нұрлы жол» заложено взрывное устройство. Аналогичное сообщение поступило в 12.30, где неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании Верховного суда. В 13.30 поступило сообщение от неизвестного о взрывном устройстве в «Назарбаев Университете». По данным сообщениям приняты все меры безопасности граждан. Все службы на вызов прибыли своевременно. На местах вызова работали службы экстренного реагирования», — проинформировали полицейские.

Отмечается, что в случае доказательства вины, задержанному грозит 6 лет лишения свободы.