Астана. 25 декабря. КазТАГ — Оксана Скибан. Европейский союз (ЕС) планирует облегчить визовый режим для казахстанцев, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Хорошее известие сегодня поступает из Европейского союза. ЕС скоро приступит к рассмотрению вопроса об облегчении визового режима для граждан Республики Казахстан. Мы, как внешнеполитическое ведомство, будем вести дальнейшую работу», — сказал К. Абдрахманов в кулуарах мажилиса в понедельник.

В то же время мажилисмен Маулен Ашимбаев считает данный шаг особенно важным. Он отметил, что облегчения визового режима со странами ЕС Казахстан добивается давно.

«На протяжении всех последних лет Казахстан добивается того, чтобы у наших граждан был облегченный режим посещения европейских стран, в частности, стран ЕС. Понятно, что решение пока не принято. Просто ЕС сейчас обозначил, что он готов этот вопрос внимательно и тщательно рассмотреть. Я думаю, что такое решение — о рассмотрении, уже является большим шагом вперед», — пояснил парламентарий.

Мажилисмен также надеется, что казахстанские дипломаты «будут активно работать, чтобы наши граждане могли посещать ЕС в облегченном визовом режиме».