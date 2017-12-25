Президент Казахстана в рамках визита в РФ примет участие в работе неформального саммита СНГ

Астана. 25 декабря. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках рабочего визита в Москву примет участие в работе неформального саммита СНГ, сообщила пресс-служба главы государства.

«26-27 декабря 2017 года состоится рабочий визит президента Казахстана в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите глав государств СНГ», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

Между тем, по информации пресс-службы Кремля, в работе саммита также примут участие: президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, лидер Молдовы Игорь Додон, президент РФ Владимир Путин, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

В частности, В. Путин обсудит на неформальной встрече с главами государств СНГ итоги российского председательства в Содружестве в 2017 году и обменяется мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимодействия в различных областях.

Как сообщалось, неформальные саммиты СНГ проходят, как правило, без официальной повестки дня. В их рамках также проводятся двусторонние и трехсторонние встречи глав государств содружества. За последние 12 лет состоялось 10 неформальных саммитов СНГ, а также одна неформальная встреча лидеров стран Содружества в неполном составе.