Договор о демаркации казахстанско-киргизской границы подписали Назарбаев и Жээнбеков в Астане

Астана. 25 декабря. КазТАГ — Арсен Аскаров. Договор о демаркации казахстанско-киргизской границы подписали президент РК Нурсултан Назарбаев и глава КР Сооронбай Жээнбеков в Астане.

«Спустя долгие годы Казахстан и Кыргызстан подписали 2 важнейших документа о госгранице. Между двумя государствами создана солидная договорная база. Она составляет более 150 документов. Сегодня подписаны важнейшие документы, направленные на двухстороннее сотрудничество. Это договор о демаркации государственной границы, а также соглашение по режиму государственной границы», — сказал в среду Н. Назарбаев на встрече со своим киргизским коллегой в Акорде.

Он отметил, что вопрос подписания указанных документов решался на протяжении многих лет.

«Мы приняли совместное заявление. Я вам скажу, по демаркации и режиму госграницы (вопросы – КазТАГ) не решались долгие годы. Это именно принцип доверия. Не будет порядка на границе, не будет порядка между государствами. Подписание данных документов завершает межгосударственное и правовое оформление наших границ по всей его длине», — заключил президент Казахстана.