$22 млрд замороженных BNY Mellon средств Нацфонда РК никто никогда не заберет, заверили в минюсте

Астана. 26 декабря. КазТАГ — $22 млрд замороженных BNY Mellon средств Национального фонда Казахстана никто никогда не заберет, заверил министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Управляющий Нацфондом — Нацбанк РК — выдерживает взвешенную политику, стабильные активы вложены, эти активы остаются в собственности, приносят доходы. Риски ограничены суммой иска — это около $500 млн. Никогда $22 (млрд — КазТАГ) никто не заберет», — сказал М. Бекетаев в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, правительство РК не намерено отдавать оспариваемую сумму.

«Мы не хотим отдавать даже оспариваемую сумму, потому что мы считаем, что арбитражное решение получено мошенническим путем. Все документы, доказательства мы представили в английский суд в начале этого года. Английский суд нас поддержал и сказал, что да, факты мошенничества присутствуют, и приказал это дело рассматривать в суде в Лондоне. Слушания по мошенничеству намечены на октябрь 2018 года», — уточнил он.

При этом министр подчеркнул, что «эти деньги остаются в собственности РК».

«Они защищены суверенным иммунитетом. Вопрос ареста в том, что в ближайшей перспективе эти активы передать, продать кому-то будет невозможно», — заключил М. Бекетаев.

Напомним, ранее американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon заморозила $22 млрд из активов Национального фонда Казахстана из-за судебного иска молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компании к правительству РК.

Разбирательство было начато в связи с решением международного арбитражного трибунала против Казахстана на сумму около $500 млн. Как уточнили ранее в министерстве юстиции РК, иск направлен на возмещение убытков и взыскание ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершенной Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также Казахстан ходатайствует о применении судебного запрета против молдавских бизнесменов.

26 октября в минюсте РК сообщили, что доводы о фактах мошенничества со стороны бизнесменов Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года апелляционный суд «Свеа» оставил в силе арбитражное решение. В связи с этим сообщалось о планах Казахстана обжаловать решение стокгольмского трибунала.