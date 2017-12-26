Усть-Каменогорск. 26 декабря. КазТАГ – Материалы для международного экспериментального термоядерного реактора будут испытывать в Казахстане, сообщил генеральный директор Национального ядерного центра (НЯЦ) РК Эрлан Батырбеков.

«НЯЦ РК подписал соглашение о сотрудничестве с международной организацией по термоядерной энергетике (ITER), в рамках которого материаловедческий реактор Токамак КТМ, установленный в Курчатове, будет использоваться в реализации нескольких проектов, связанных со строительством нового токамака ITER. Одним из направлений станет испытание целого ряда материалов на курчатовском материаловедческом реакторе, из которых предполагается строить токамак ITER», — сообщил Э. Батырбеков во вторник.

Для этого, по его словам, необходимо сначала запустить второй этап физического пуска Токамака КТМ, а затем приступить к испытаниям материалов. На это уйдет 1,5-2 года.

«Материаловедческий реактор Токамак КТМ – это сложнейшее устройство, которое невозможно запустить легко и просто. Токамак – это плазма, которая очень капризна по своим свойствам. Ее очень трудно удержать, она имеет очень высокие температуры. И все эти «капризы» нашим ученым приходится преодолевать», — добавил глава НЯЦ.

Он отметил, что несмотря на указанные научные вызовы, центр уже сейчас заключил ряд выгодных соглашений с международной организацией по термоядерной энергетике, которая также строит токамак усилиями целого ряда стран.

«В настоящее время одним из основных вопросов при строительстве будущих термоядерных реакторов остается вопрос создания и испытания их конструкционных материалов. С запуском казахстанского материаловедческого токамака КТМ данная проблема будет решена. На казахстанском токамаке КТМ планируется испытывать материалы под тепловой нагрузкой на них до 20 МВт на кв м, что соответствует параметрам энергетических нагрузок для будущих термоядерных реакторов», — сказал руководитель ядерного центра.

Кроме того, по его словам, с помощью исследовательского комплекса КТМ исследователи будут решать множество инженерных и фундаментальных научных задач.

«В обозримом будущем, термоядерные реакторы обеспечат человечество практически неиссякаемым, экологически чистым источником энергии», — заключил Э. Батырбеков.

Международный экспериментальный термоядерный реактор ITER – это совместный проект Европейского союза, Казахстана, России, Китая, США, Японии, Индии и Республики Корея. Объект строится на территории Франции. Общая стоимость проекта оценивается в 19 млрд евро. Ожидается, что реактор начнет работу уже в 2025 году.