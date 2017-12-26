Атырау. 26 декабря. КазТАГ – Реку Урал в Атырауской области оградили от браконьеров колючей проволокой, передает корреспондент.

«Ограждение из колючей проволоки установили на Урале для предотвращения проезда транспорта в заповедную зону. Решение о создании в период ледостава на реке заградительных постов приняли на заседании мобильной группы по охране и защите рыбных запасов», — сообщили во вторник в Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

В ведомстве уточнили, что ограждение из колючей проволоки установили для предотвращения проезда автомототранспорта к местам незаконной ловли рыбы.

«По региону 4 таких места – на реке вблизи п. Дамба, на Приморском и рыбоходном каналах, и на канале «Зарослый», — добавили в инспекции.

Однако, отметили госинспекторы, несмотря на принимаемые меры, жители области ежегодно переправляются через неокрепший лед на автотранспорте.

Напомним, 17 декабря на канале Приморский под лед провалился мотоцикл, один человек утонул.