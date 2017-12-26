Астана. 26 декабря. КазТАГ — Новая погранзастава «Болашак» открылась на казахстанско-туркменской границе, сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.

«На казахстанско-туркменской границе состоялось торжественное открытие погранзаставы «Болашак», где предусмотрены все условия для жизни и несения службы личного состава», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Отмечается, что сегодня эта погранзастава – высокотехнологичный комплекс, включающий современную систему жизнеобеспечения, новейшие образцы сигнализационных комплексов, средств визуального наблюдения, автомобильной и иной техники.

«Пограничный комплекс включает в себя современные объекты инфраструктуры – административное здание заставы, дома офицерского состава, современная казарма для солдат-срочников, столовая, спортивный комплекс, детские площадки и т.д. До появления этого военного комплекса пограничникам приходилось охранять вверенный рубеж государственной границы в модулях передвижного типа», — подчеркивается в сообщении.

По информации пресс-службы, данный участок границы является транзитным.

Между тем в праздничной церемонии открытия приняли участие командование регионального управления береговой охраны, аким Мангистауской области, ветераны пограничной службы КНБ РК и жители одноименного поселка. По окончании торжественного открытия пограничной заставы «Болашак» состоялся праздничный концерт.