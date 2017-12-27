Назарбаев пожелал Путину успехов на предстоящих президентских выборах

Астана. 27 декабря. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Москве, сообщила пресс-служба президента РК.

Как отмечается, в ходе встречи главы государств подвели итоги председательства Российской Федерации в СНГ в 2017 году.

«Н. Назарбаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным завершением председательствования в СНГ и подчеркнул важность проделанной Российской Федерацией работы по развитию интеграции на евразийском пространстве и укреплению международного авторитета Содружества», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

«Н. Назарбаев пожелал В. Путину успехов на предстоящих выборах в президенты РФ и выразил уверенность в том, что многонациональный народ России сделает правильный выбор», — подчеркивается в сообщении.

Глава государства напомнил о прошедшем в ноябре этого года в Минске саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором были рассмотрены наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

«Нет таких проблем, которые мы не могли бы решить в переговорном порядке. Нам необходимо работать дальше на основе принципов суверенитета и взаимного уважения», — сказал президент Казахстана.

Как уже сообщалось, во встрече, помимо президентов РК и РФ, приняли участие: президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, лидер Молдовы Игорь Додон, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В заключение стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в различных областях и пожелали успехов Таджикистану на посту председателя СНГ в будущем году.