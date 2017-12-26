Казахстанские судьи и прокуроры получили указания о применении новых норм законодательства с 2018 г.

Астана. 26 декабря. КазТАГ — В генеральной прокуратуре Казахстана во вторник прошло оперативное совещание с участием руководства правоохранительных и судебных органов, посвященное работе органов уголовного преследования и судей в новых правовых условиях, начиная с января 2018 года, сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

Из сообщения следует, что участники заседания обсудили введение в действие закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности» и получили указание о порядке применения закона.

«Законом сокращен срок задержания лица без санкции суда с 72 до 48 часов, для несовершеннолетних – до 24 часов. Лишь при совершении наиболее опасных для общества и граждан деяний, лицо может быть задержано на 72 часа», — говорится в распространенном сообщении.

«К ним относятся совершение преступления: в составе преступной группы, в ходе массовых беспорядков, связанного с незаконным оборотом наркотиков, против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористических (экстремистских) преступлений, а также умышленных преступлений, повлекших смерть человека», — перечислено в информации.

Как поясняется, по новым требованиям содержание под стражей граждан по подозрению в экономических преступлениях, за исключением рейдерства, подделки денег, контрабанды, создания финансовых пирамид и совершения преступления в составе ОПГ, не допускается.

«Только суд будет санкционировать применение меры пресечения залог, а также проведение принудительного освидетельствования и получение образцов», — указано в информации.

Как отмечается, орган досудебного расследования будет обязан в течение 24 часов уведомить собственника об ограничении его права распоряжаться имуществом. Через 10 дней ограничение снимается либо направляется ходатайство в суд, для получения санкции на арест имущества.

По информации надзорного ведомства, начнут действовать институты приказного производства и электронного уголовного дела.

«Приказное производство будет проводиться по делам об уголовных проступках и преступлениях небольшой тяжести в сокращенные сроки. Кроме того, у следователя появляется возможность расследовать уголовные дела в электронном формате. Это сделает уголовный процесс прозрачным, исключит утерю и фальсификацию доказательств, повысит защиту прав участников процесса», — утверждают в генпрокуратуре.

«Орган расследования будет уведомлять лицо о проведенном в отношении него негласном следственном действии. Если такое действие незаконно или причинило ущерб данному лицу, то оно вправе обратиться в суд с иском», — говорится в сообщении.

Также поясняется, что законом «запрещено начинать досудебное производство по заявлениям и сообщениям, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и другими, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения».

Также не допускается регистрация заявления о нарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок.

Кроме того, с 1 марта 2018 года санкционирование негласных следственных действий будет производиться судом, заключается в сообщении.

Напомним, поправки по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал 11 декабря.