Россия намерена ввести ограничения для США по договору об открытом небе

Алматы. 27 декабря. КазТАГ — Россия ограничит для США с 1 января 2018 года число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать согласно договору об открытом небе, пишет РБК со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Число доступных для США аэродромов с 1 января (2018 года – КазТАГ) будет сокращено. Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.

При этом собеседник агентства пояснил, что такой шаг «является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января».

В частности, речь идет о намерении Вашингтона закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов, отметил источник.

В конце сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников США сообщила о намерении Вашингтона ограничить наблюдательные полеты военной авиации России над Аляской и Гавайями. Источники отмечали, что такая мера — ответ на «очевидное несоблюдение» Москвой договора по открытому небу.

За день до этого The Wall Street Journal сообщала, что США приняли решение ужесточить меры в отношении России из-за того, что Москва «запретила американской авиации пролетать над Калининградской областью». ​Замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что обвинения Вашингтона «не новы».

«Дело в том, что у нас есть целый ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора», — подчеркнул он.

Договор об открытом небе подписали 23 страны ОБСЕ в 1992 году. На 2017 год в нем участвуют 34 страны. Договор позволяет государствам совершать наблюдательные полеты над территориями участников.