Информационная война в киберпространстве названа реальной угрозой безопасности стран ОДКБ

Алматы. 27 декабря. КазТАГ — Информационная война в киберпространстве названа реальной угрозой безопасности стран-членов Организации договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба ОДКБ.

«Реальной угрозой безопасности государств-членов ОДКБ стала информационная война, ведущаяся в мировом киберпространстве. Сегодня мы столкнулись со всеми ее проявлениями: от попыток дискредитации государственной власти, создания протестного потенциала для ее свержения и до телефонного терроризма, влекущего за собой миллиардные финансовые потери», — сказал генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров в среду.

Заявление прозвучало на заседании научно-экспертного совета (НЭС) ОДКБ, на котором обсудили проблемы обеспечения коллективной безопасности в условиях новых вызовов и угроз.

«Через социальные сети активно осуществляется вербовка в ряды террористических организаций и по экспертным оценкам, ИГ (ДАИШ – КазТАГ) 80% своих сторонников набирает, используя интернет. Повсеместно внедряется информация, искажающая роль России в разгроме ИГ в Сирии, пересматриваются итоги Второй мировой войны», — добавил генсек организации.

По его словам, «терроризм расширяет ареал своих действий, принимает все более изощренные формы».

«Питательной средой для международного терроризма стал хаос, возникший в регионе Ближнего и Среднего Востока в результате политики «насаждения демократии», а по сути – устранения неугодных режимов, проводимой отдельными странами», — отметил Ю. Хачатуров.

Сообщается, что члены НЭС согласились с оценками ситуации, высказанными генсеком ОДКБ.

«Было предложено проработать вопрос о переформатировании работы научно-экспертного совета с целью придания ему статуса вспомогательного органа при совете министров иностранных дел ОДКБ», — говорится в сообщении.