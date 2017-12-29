В министерстве юстиции РК назначен новый вице-министр

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Астана. 29 декабря. КазТАГ — В министерстве юстиции РК назначен новый вице-министр Наталья Пан, сообщается на сайте ведомства.

«Постановлением правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года вице-министром юстиции Республики Казахстан назначена Пан Наталья Виссарионовна», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что с 8 декабря 2016 года и по настоящее время Н. Пан работала директором департамента по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции РК.

Зауреш Баймолдина, которая ранее занимала должность вице-министра юстиции, в конце декабря была назначена членом Центральной избирательной комиссии.

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